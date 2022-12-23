Mersin’de rekor miktarda kokain ele geçirilmesiyle ilgili baba ve oğula 57 yıl hapis

Ekvador’dan Mersin Limanı’na getirilen muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen ve "rekor miktarda yakalama" olarak kayıtlara geçen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili davada tutuklu yargılanan şirket sahibine 30 yıl, oğluna ise 27 yıl 6 ay olmak üzere iki şahsa 57 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş. ve oğlu B.Ş. ile tutuksuz oğlu H.İ.Ş., firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. katıldı. Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı, toplanan deliller ve tüm dosyaya göre, sanıklar hakkında "uyuşturucu ithal etme" suçundan 45’er yıldan 67 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası verilmesini istedi. Sanıklar, mütalaaya karşı savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, şirket sahibi N.Ş.’yi 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş.’yi de 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırdı. İki sanığın tutukluluğunun devamına da karar veren heyet, tutuksuz 4 sanığın ise beratına hükmetti.