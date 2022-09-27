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Mersin’de polis noktasına silahlı saldırı anı kamerada

Mersin’de Tece Polisevi’ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 27.09.2022, 01:21
Mersin’de polis noktasına silahlı saldırı anı kamerada

Mersin’de Tece Polisevi’ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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