Mersin’de polis noktasına silahlı saldırı anı kamerada

Mersin’de polis memuru Sedat Gezer’in şehit olduğu, bir polis memurunun ise yaralandığı polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.