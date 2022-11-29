Mersin’de PKK/KCK operasyonunda 7 şahıs tutuklandı

Mersin’de silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren terör örgütünün eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi. Ekipler, gerçekleştirilen başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak için terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden yalan haberler yayarak paylaşım yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüterek geçmiş yıllarda kentte sokak eylemlerinde kamu kurum ve kuruluş binalarına, güvenlik güçlerine yönelik olarak gerçekleştirilen EYP’li, molotof kokteylli, taşlı, sopalı saldırılarda yer alan ve örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde de geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren 18 şüpheliyi belirledi. 25 Kasım’da yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan S.B., İ.H.B., Y.C., Ö.F.C., C.O., H.E.H. ve M.K. tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 9’u serbest bırakıldı.