Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Mersin’de silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP’li başkanların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terörist cenazelerine katıldığı ve yalan haberlerle örgüt propagandası yaptığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda; örgütün Irak’ın kuzeyinde bulunan kamp ve mağaralarına yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Metina ve Zap bölgelerine yapılan başarılı operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin cenaze törenlerine katılan ve başarılı operasyonları baltalamak amacıyla yalan haberler yapan, terör örgütünün eylem çağrılarını, faaliyetlerini ve ölen örgüt mensuplarını sözde şehit ilan ederek duyurusunu yapan internet sitesinden yapılan haberler üzerine örgüt mensuplarının Mersin merkezinde bulunan ailesini sahiplenmek ve ölen örgüt mensubunu övücü sloganlar atarak yürüyüş düzenleyen 12 şahıs tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah belirlenen 12 adrese operasyon yapan ekipler, HDP Akdeniz ilçe Başkanı N.E., HDP Toroslar ilçe Başkanı İ.D., HDP Yenişehir ilçe Başkanı G.B., HDP Akdeniz ilçe Başkanı S.M., HDP eski Toroslar ilçe yöneticisi M.H., HDP Toroslar ilçe Eş Başkanı Z.A., F.A., S.O ile G.H.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.