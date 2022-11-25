Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı kararı

Mersin’de silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon başlatıldı. 18 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerde aramaları devam ediyor. Öte yandan polislerin geldiğini fark edip kaçmaya çalışan 1 şüpheli kadın ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonları itibarsızlaştırmak için terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden yalan haberler yayarak paylaşım yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüterek geçmiş yıllarda kentte sokak eylemlerinde kamu kurum ve kuruluş binalarına, güvenlik güçlerine yönelik olarak gerçekleştirilen EYP’li, molotof kokteylli, taşlı, sopalı saldırılarda yer alan ve örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde de geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren 18 şüpheli belirlendi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu gerçekleştirdi. Kapılar koçbaşlarıyla tek tek kırılarak içeri girilirken, operasyon bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde bulunan bir adrese giden polisleri fark eden şüpheli bir kadın ise evin arkasındaki camdan atlayıp kaçmaya çalışırken, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.