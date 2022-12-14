Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı kararı

Mersin’de silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon başlatıldı. Aralarında HDP’li başkanların da bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar devam ediyor. Şüphelilerin terörist cenazelerine katıldığı, ayrıca sosyal medya hesaplarından yalan haber yaydıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda; örgütün Irak’ın kuzeyinde bulunan kamp ve mağaralarına yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Metina ve Zap bölgelerine yapılan başarılı operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin cenaze törenlerine katılan ve başarılı operasyonları baltalamak amacıyla yalan haberler yapan, terör örgütünün eylem çağrılarını, faaliyetlerini ve ölen örgüt mensuplarını sözde şehit ilan ederek duyurusunu yapan internet sitesinden yapılan haberler üzerine örgüt mensuplarının Mersin merkezinde bulunan ailesini sahiplenmek ve ölen örgüt mensubunu övücü sloganlar atarak yürüyüş düzenleyen 12 şahıs tespit edildi.

Bu sabah operasyon için düğmeye basan polisler, aralarında HDP il yöneticileri, HDP Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçe başkanları ile eski yöneticilerinin de bulunduğu 12 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerinde bulunan şahıslar gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.