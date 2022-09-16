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Mersin’de PKK şüphelisi 2 kadın gözaltına alındı
Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir dönem PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 16.09.2022, 07:35
Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir dönem PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, merkez Akdeniz ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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