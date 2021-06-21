banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!

Mersin’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 21.06.2021, 23:12
Mersin’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesinde, D-400 karayolunun Mersin Antalya istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Oğuz T. yönetimindeki 06 FK 2495 plakalı otomobil üst geçit yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 52 yaşındaki Nihal Bozkurt’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Bozkurt, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Nihal Bozkurt’un cenazesi otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
22°
açık
banner493