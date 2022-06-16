banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Mersin’de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin’in Anamur ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 16.06.2022, 11:44
Mersin’de otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin’in Anamur ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.30 sularında 23 Nisan Caddesi’nde otogar istikametinden merkeze doğru seyir halinde olan 33 LE 091 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Su dolu kanala ters bir şekilde düşen otomobilin içinde bulunan Barış Tekin ile Onur Çapkur dışarı çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda 2 kişiyi araçtan çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
27°
açık