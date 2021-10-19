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Mersin’de otobüsle minibüs çarpıştı, 20 kişi hafif yaralandı

MERSİN (İHA) – Mersin’de halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hafif yaralandı.

Asayiş 19.10.2021, 18:53
Mersin’de otobüsle minibüs çarpıştı, 20 kişi hafif yaralandı

MERSİN (İHA) – Mersin’de halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan halk otobüsü ile bir yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve minibüste bulunan yolculardan 20’si hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, çevrede önlem alırken, trafik akışı kısa süreliğine kapandı.

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