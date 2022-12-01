Son Dakika
Mersin’de ortaokul öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili sınıf arkadaşı tutuklandı
Mersin’de 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Fatma Nisa Yürekli’nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan sınıf arkadaşı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 01.12.2022, 22:23
Mersin’de 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Fatma Nisa Yürekli’nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan sınıf arkadaşı mahkemece tutuklandı.
Dün merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli’nin, tuvalette darp edildikten sonra bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan aynı yaştaki sınıf arkadaşı E.D.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen E.D. tutuklanarak ıslahevine gönderildi.