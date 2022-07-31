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Mersin’de orman yangınına 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor

Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

Asayiş 31.07.2022, 15:27
Mersin’de orman yangınına 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor

Mersin’in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasında Azıtepesi eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber alınmasıyla birlikte yangına 15 dakika içinde 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz ile müdahaleye başlandı. Bölgede yer yer rüzgarın etkili olduğu bildirilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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