Mersin’de orman yangını kontrol altına alındı

Mersin’de 2 gün önce Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

24 Temmuz tarihinde merkez Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıkan orman yangınına, hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözün görev aldığı çalışmalarda, arazi yapısı nedeniyle söndürme çalışmalarında zaman zaman zor anlar yaşandı. 3.5 kilometre hortum çekilerek müdahale edilen söndürme çalışmalarına, bugün gün boyu 3 helikopter de havadan destek verdi.

Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.