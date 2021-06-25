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Mersin’de orman yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Asayiş 25.06.2021, 20:23
Mersin’de orman yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesine bağlı Kuşluca Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz gönderildi. Yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. İtfaiye yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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