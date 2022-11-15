Mersin’de organize suç örgütlerine "Girdap" operasyonu: 42 gözaltı

Mersin’de organize suç örgütlerine yönelik ’Girdap’ adı altında gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 42 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, bir adreste polis telsizleri, sahte kimlik kartları ile yeleklerinin de bulunması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak mahkemelerin kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini iddia eden dolandırıcılara, sigorta primi yatırmayarak paravan şirketler üzerinde dolandırıcılık yapan şahıslara ve tefecilik suçundan kaynaklanan mal varlığının aklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay boyunca 3 farklı suçla ilgili organize suç örgütlerini hem teknik hem fiziki takip yapan ekipler, 51 şüpheliyi tespit etti. Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere şafak operasyonu gerçekleştirildi. Dron ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği Girdap adı verilen operasyonda, 42 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 polis telsizi, sahte polis ve basın kimliği, polis yelekleri ve dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde haki renkli küçük puntolarla “geçersizdir” yazılı bir çanta dolusu sahte Amerikan doları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.