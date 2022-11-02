Mersin’de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştığı kaza kamerada: 7 yaralı

Mersin’de öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6’sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Kocavilayet Mahallesi 21. Cadde üzerinde Seren Kesici’nin kullandığı öğrenci servis minibüsü ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 DKV 71 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada devrilen minibüsteki 6 öğrenci ile kadın otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaz anı kamerada

Öte yandan servis minibüsünün devrildiği kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, yola aniden çıkan otomobile çarpan öğrenci servis minibüsünün çarpmanın etkisi ile devrildiği anlar yer aldı.

(HSK-