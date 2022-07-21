banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez'in faiz kararı sonrası dolarda son durum!
Merkez'in faiz kararı sonrası dolarda son durum!
Erdal Beşikçioğlu’nun acı günü
Erdal Beşikçioğlu’nun acı günü
Gençlerle aramıza kimse giremeyecek
Gençlerle aramıza kimse giremeyecek

Mersin’de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 21.07.2022, 17:12
Mersin’de motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlk kaza Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı mezarlık önünde meydana geldi. Z.S.A idaresindeki otomobil, yabancı uyruklu A.A.E’nin kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan A.A.E. 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza ise Çamlıyayla ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sebil Mahallesi’nde M.T.’nin kullandığı 33 NPR 05 plakalı motosiklet yola çıkan H.D. isimli şahsın kullandığı 01 FH 290 plakalı otomobilin ön kısmına çarptı. Yere düşen M.T. hafif yaralandı.

Yorumlar (0)
27°
açık