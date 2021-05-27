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Mersin’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki bir madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 27.05.2021, 17:48
Mersin’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki bir madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangına önce OSB içerisinde bulunan ekipler, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın dolayısıyla bölgeden yoğun duman yükselirken, polis ekipleri önlem aldı. Ekipler, fabrika içinde iş makinaları ile duvarları yıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının devam ettiği yangının neden çıktığı öğrenilemedi.
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