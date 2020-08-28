Mersin’de kumar oynayan 35 kişiye 166 bin 63 lira para cezası
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE, RUHSATSIZ BİR İŞ YERİNDE KUMAR OYNADIKLARI VE YENİ TİP KORONA VİRÜS (KOVİD-19) TEDBİRLERİNİ İHLAL ETTİKLERİ GEREKÇESİYLE 35 KİŞİYE 166 BİN 63 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDIĞI BİLDİRİLDİ.
Mersin’in Erdemli ilçesinde, ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 kişiye 166 bin 63 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tömük Mahallesi’nde ruhsatsız bir iş yerinde tombala oynandığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, kumar oynadıkları, aynı zamanda Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları ve kapalı ortamda sigara içtikleri belirlenen iş yeri sahibi Ö.Y’nin de aralarında bulunduğu 35 kişiye 166 bin 63 lira idari para cezası uygulandı.
İş yerinde, 500 tombala pulu, 500 tombala kartı, tombala makinesi, ortam görüntüleme cihazı ve aktarım kamerası ile 5 litre kaçak içki de ele geçirildi. İş yeri sahibi Ö.Y. (54) "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.
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