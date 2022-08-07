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Mersin’de kullandığı tırda eroin ele geçirilen zanlı tutuklandı

Mersin’de bir tırın dorsesinde 105 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Asayiş 07.08.2022, 12:09
Mersin’de kullandığı tırda eroin ele geçirilen zanlı tutuklandı

Mersin’de bir tırın dorsesinde 105 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Hal kavşağında kullandığı tırın gizli bölmelerinde 105 kilo eroin ele geçirilen araç sürücüsü O.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İran’dan gelip Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen kömür yüklü tır, Akdeniz ilçesi Hal Kavşağında durdurulmuş, araçta yapılan aramada 200 paket halinde 105 kilogram eroin ele geçirilmişti.

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