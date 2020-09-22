Mersin´de kovanlar ve kızgın arılar yolu trafiğe kapadı
MERSİN´İN ERDEMLİ İLÇESİNDE KOVAN YÜKLÜ KAMYONET KAZA YAPTI, ETRAFA SAÇILAN KOVANLAR SEBEBİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI.
Mersin´in Erdemli ilçesinde kovan yüklü kamyonet kaza yaptı, etrafa saçılan kovanlar sebebiyle yol trafiğe kapandı.
Kovanlarla birlikte kızgın arılarda etrafa saçılınca arıcıların dışında kaza yerine kimseler yaklaşamadı. Polis, Jandarma ve itfaiye ekipleri yol çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi´nde kovan yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da devrildi. Kaza sonrası kovanlar, içindeki arılarla birlikte Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametine saçıldı. Kızgın arılar sebebiyle kaza yerine arıcıların dışında kimseler yaklaşamadı. Kovanların toplanması uzun süre devam edince karayolunda trafik kontrollü olarak geniş olan yaya yolundan sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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