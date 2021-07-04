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Mersin’de kontrolden çıkan otomobil iş yerine çarptı: 5 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Asayiş 04.07.2021, 09:22
Mersin’de kontrolden çıkan otomobil iş yerine çarptı: 5 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Mustafa Balcı yönetimindeki 07 ZH 916 plakalı otomobil, Hamam Mahallesi, Mut - Ermenek Karayolunda, direksiyon hakimiyetini kaybolması sonucu yol kenarındaki bir iş yerine çarptı. İş yerinde bulunan kişiyi duvar korurken, otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Araçta yolcu olarak bulunan İlayda Bozdemir, Mehmet Mücahit Bozdemir, Tuğba Bozdemir, Buğrahan Bozdemir ve Kevser Balcı ambulanslar ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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