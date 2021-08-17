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Mersin’de karayolunda ilginç görüntü

Mersin’de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bir cadde üzerinde yola uzanarak hareket halindeki araçların arasında adeta ölüme meydan okuyan bir şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu.

Asayiş 17.08.2021, 15:03
Mersin’de karayolunda ilginç görüntü

Mersin’de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bir cadde üzerinde yola uzanarak hareket halindeki araçların arasında adeta ölüme meydan okuyan bir şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu.

Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde yaşanan ilginç görüntü, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı. Paylaşılan görüntülerde, bir şahsın yoğun araç trafiğine rağmen yolun ortasında amaçsızca zaman zaman uzanıp zaman zaman oturarak adeta ölüme meydan okuduğu anlar yer aldı. Şahsın bu hareketiyle ne yapmaya çalıştığı anlaşılamazken, olay yerinden geçen bir polis otosu tarafından fark edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
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