banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
Berat Albayrak'tan ilk fotoğraf!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!
AK Parti ''Yalan Üretim Merkezi'' videosunu sildi!
Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı
Nisan ayında en çok külçe altın kazandırdı
Çalışma izin belgesi muafiyet süresi uzatıldı!
Çalışma izin belgesi muafiyet süresi uzatıldı!

Mersin’de kadın cinayeti

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Asayiş 07.05.2021, 15:00
Mersin’de kadın cinayeti

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Müftüler Sokakta 2 katlı katın son katında oturan Ahmet -Semra Çetin (49) çifti, dün akşam ailevi sebeplerden dolayı tartıştı. 2 çocuk sahibi çift arasındaki tartışma bugün de sürünce iddiaya göre, Ahmet Çetin eşini bıçakladı. Olayın ardından Ahmet Çetin evden çıkarken, çığlıklar üzerine eve gelen komşuları Semra Çetin’i kanlar içinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Semra Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Semra Çetin’in cansız bedeni morga kaldırılırken, olaydan sonra kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yorumlar (0)
26°
açık