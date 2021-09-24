Mersin’de kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’de jandarma ekiplerinin, sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 3 bin 481 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğin engellenmesi ve kaçakçılığın önlenmesi maksadıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, Toroslar, Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde bazı şahısların kaçak sigara sattığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerleri ile sevkiyat için kullandıkları araçların gizli bölmelerinde yapılan aramalarda 3 bin 481 paket kaçak sigara, 10 bin adet bandrolsüz boş makaron ve bin dolu makaron ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.