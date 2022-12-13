Mersin’de kaçak makaron operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzenledikleri kaçak makaron operasyonunda, 1 şüpheliyi yakaladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekipler, Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi’nde 1 şahsın evinde sakladığı kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini aldı. Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, söz konusu şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 1 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet kompresör, 54 kilogram kıyılmış tütün, 64 bin adet makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.