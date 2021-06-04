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Mersin’de kablo hırsızları yakalandı
Mersin’in Gülnar ilçesinde telefon hattı kablolarını çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
Asayiş 04.06.2021, 09:22
Mersin’in Gülnar ilçesinde telefon hattı kablolarını çaldığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde son dönemde meydana gelen iletim kablolarında kesinti olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 2 bin 500 metre uzunluğunda kablonun kesilerek çalındığını tespit etti. Olayın faillerinin kimliklerini belirleyen ekipler, şüphelileri bölgede yaya olarak gördü. Kaçan şahısları takip eden jandarma, şüphelileri saklandıkları evde yakaladı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı 21 bin 500 metre iletim kablosu ele geçirildi.Jandarmaya verdikleri ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, sevk edildikleri makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.