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Mersinde iki motosiklet çarpıştı:3 yaralı

Mersin’de iki motosiklet çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 13.09.2021, 18:12
Mersinde iki motosiklet çarpıştı:3 yaralı

Mersin’de iki motosiklet çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametine giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen motosiklet, yaya geçişi olan refüje giden Rüstem ile Hürü Yılmaz çiftinin bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada her iki motosiklette devrildi, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden geçen bir ambulanstaki sağlık ekiplerin ilk müdahalesi sonrası 3 yaralı diğer ambulanslarla Erdemli ile kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ara yoldan ana yola çıkan 2 kişinin bulunduğu motosiklete, ana yoldan gelen diğer motosikletin çarpması yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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