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Mersin’de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Mersin’de kavun yüklü kamyon ile konteyner taşıyan bir başka kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 24.05.2021, 19:58
Mersin’de iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Mersin’de kavun yüklü kamyon ile konteyner taşıyan bir başka kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavun yüklü kamyon ile konteyner taşıyan resmi plakalı bir başka kamyon, merkez Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi D-400 karayolundaki kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından kamyonun kasasındaki kavunlar karayoluna savrulurken, konteyner devrildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda bir süre aksayan trafik akışı, konteynerin olay yerinden kaldırılması ve kavunların toplanmasıyla normale döndü.
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