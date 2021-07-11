Mersin’de horoz dövüştürenlere operasyon

Mersin’in Tarsus ilçesinde horoz dövüştürenlere yönelik operasyonda 52 kişiye toplam 270 bin 972 TL idari para cezası uygulandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Akgedik Mahallesi Berdan Baraj yolunda müstakil bir yapının, horoz dövüşü yaptırılan bir yer haline getirildiğini, dövüş ringi ve tribün düzenekleri yapıldığını, bahis ve kumar oynandığını tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyonda 16 adet Hint horozu, 1 adet hassas terazi ve horozların tedavisinde kullanılan çeşitli tıbbi malzeme ele geçirdi.

İçeride bulunan 52 kişiye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten toplam 270 bin 972 TL idari para ceza tutanağı düzenlendi. Ayrıca şüpheli K.İ. (49) ve G.A. (44) isimli şahıslar hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

El konulan 16 adet Hint horozu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.