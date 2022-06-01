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Mersin’de hayvan kemiklerinin arasında uyuşturucu ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kamyonunun kasasındaki hayvan kemiklerinin arasına gizlenmiş halde 50 kilo 840 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 01.06.2022, 10:09
Mersin’de hayvan kemiklerinin arasında uyuşturucu ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kamyonunun kasasındaki hayvan kemiklerinin arasına gizlenmiş halde 50 kilo 840 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.D. adlı şahsın kullandığı kamyonu takibe aldı. Aracı ilçeye girişinde durdurarak arama yapan ekipler, kamyonun kasasında artık hayvan kemiklerinin içerisine gizlenmiş 7 poşet halinde toplamda 50 kilo 840 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.G. ve C.Ö. ise Şanlıurfa’da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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