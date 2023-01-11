Mersin’de göçmen kaçakçılığı organizatörü 6 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan 4 aylık çalışma sonucunda ekipler, 6 şüpheliyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 6 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 30 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.