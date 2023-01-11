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Mersin’de göçmen kaçakçılığı organizatörü 6 şüpheli gözaltına alındı
Mersin’de düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 11.01.2023, 12:03 11.01.2023, 12:24
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan 4 aylık çalışma sonucunda ekipler, 6 şüpheliyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 6 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 30 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.