Mersin’de girişi çöken 4 katlı binadan 9 vatandaş kurtarıldı

Mersin’de 4 katlı bir binanın giriş bölümü yan taraftaki temel kazısı nedeniyle çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, binada bulunan 9 vatandaş itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Olay, Mersin’in merkez Mezitli İlçesi Fatih Mahallesi 30026 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan 4 katlı Mavi Ay Apartmanının girişi, bugün öğle saatlerinde yan taraftaki temel kazısı sırasında gürültüyle çöktü. Binada bulunanlar büyük bir korku yaşarken, olay yerine ambulanslar ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Polisin de önlem aldığı olayda, çökme nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Çökme esnasında binada bulunan 9 kişiden bazıları, itfaiye sepeti ile kurtarılırken, bazı vatandaşlar da alınan önlemlerin ardından giriş bölümünden dışarıya çıkarıldı. Kurtarılan 9 kişiden, tansiyon rahatsızlıkları bulunan ikisi, olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Binada yaşayanlar olay anını anlattı

Binada yaşayanlardan yabancı uyruklu Dilay Sadık, olay anını anlatarak, “Bugün öğle saatinde birden oldu. Çok şaşırdım. Birkaç gündür burada çalışıyorlar. Bazen çok ses geliyor, sanki bomba patlamış gibi. Olay sırasında biz evdeydik. İtfaiye bizi çıkardı” dedi.

Temel kazısını yapan firmanın çalışanı Ömer Faruk Karaaslan ise “Buraya 4 katlı bir bina yapılacak. Temel kazısı sırasında toprak kaydı. Bizden kaynaklanan bir durum değil. Bizim arazimizin sınırı, binanın demirlerine kadar ama bu binayı yaparken dolgu yaptıkları için malzeme kaydı. Müteahhidin hiç suçu yok. Sadece girişte biraz sıkıntı oldu. Şimdi orayı dolduruyorlar, daha sonra binaya giriş verecekler. Allah’a çok şükür ne binada ne de oturanlarda bir sıkıntı yok” diye konuştu.

İtfaiye ekipleri ile temel kazısı yapan firmanın çalışanları, binaya girişi sağlamak için çöken bölgede enkaz kaldırma çalışması yaptı.