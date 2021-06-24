Mersin’de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından il genelinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, il genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi. 22 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 7 adet cep telefonu, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 10 adet kartuş, 1 adet polis yeleği, 12 adet GALARA 300 miligram uyuşturucu hap ve 7 adet Gerica 300 miligram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Dosya kapsamında 11 mağdur ile 40 bilgi sahibinin ifadeleri alındı. Ara yakalamalar dahil toplamda 64 şahsa işlem yapıldı.

Şüpheli şahıslar, haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte bugün adli mercilere sevk edildi.