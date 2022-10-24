Mersin’de "doktor nüfus memurunu darp etti" iddiası

Mersin’de iddiaya göre yasal olmayan bir işlemi nüfus memuruna yaptırmaya çalışan bir doktor, işlemi yapılmayınca memuru darp etti. Memur doktordan şikayetçi olurken, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da olaya tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ekim Cuma günü Yenişehir İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelen bir doktor, yasal olmayan bir işlem yaptırmak istedi. Bunun üzerine nüfus memuru bu işlemi yapamayacağını söyledi. İddiaya göre, doktor önce hakaret edip memuru itti. Bunun üzerine polise başvuran nüfus memuru, doktordan şikayetçi oldu.

Bugün de ilçe Nüfus Müdürlüğüne gelerek, geçmiş olsun dileklerini ileten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, sendika olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi. Bugüne kadar yapılan tüm şiddet olaylarına karşı çıktıklarını kaydeden Yazgan, "Burada Yenişehir Nüfus Müdürlüğü çalışanlarına karşı darp olayıyla karşı karşıyayız. Bu darbı gerçekleştiren de maalesef bir doktor. Bu darptan en fazla çekmiş meslek gruplarından birinde çalışıyor. Biz doktorlara yapılan şiddet olaylarına sürekli tepki gösterdik. Bugün gel gör ki bir doktor arkadaş burada görevini yapmak için çaba sarf eden nüfus çalışanına karşı şiddet uyguluyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bunu biz kınıyoruz. Kamu çalışanlarına kimden gelirse gelsin şiddete biz karşıyız. Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkede yargı var, kolluk kuvvetleri var. Eğer kamu görevlisinin görevini eksik yaptığını düşünüyorsanız buralara gideceksiniz. Ancak yasa dışı bir işlemi yapmak için zorlanıp, bu işlemi yapamayacağını söyleyen bir memura karşı bunu yapmak zorundasınız gibi saldırması doğru değil" dedi.

Doktorla ilgili şikayetçi olunduğunu belirten Yazgan, "Yasadışı bir işlem yapmak için teklif ediyor, arkadaşımız bu işlemin yapılamayacağını, şu şekilde yapılması gerektiğini ifade edince de darp ediliyor" şeklinde konuştu.