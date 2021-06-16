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Mersin’de dev kokain operasyonu

Ekvator’dan Mersin Limanı’na gelen bir gemide 1 ton 150 kilo kokain maddesi ele geçirildi.

Asayiş 16.06.2021, 11:01
Mersin’de dev kokain operasyonu

Ekvator’dan Mersin Limanı’na gelen bir gemide 1 ton 150 kilo kokain maddesi ele geçirildi.

Mersin Valiliğindenh yapılan açıklama göre, Ekvator ülkesinden Mersin Limanı’na gelen bir gemide muz yüklü konteynır içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton 150 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor.
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