Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: Biri Fransız 9 gözaltı

Mersin’de yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olan terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan birinin Fransız uyruklu kadın olduğu, örgütün çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve sahte kimlikle Türkiye’de yaşadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yılbaşında eylem hazırlığında olduğu ve örgütün mali yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Ayrıca DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilen ve aslen Fransız uyruklu olan, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye’de sahte kimlikle gizlenen S.A. isimli kadının da Mersin’de olduğu belirlendi. Bu sabah belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Fransız kadının da aralarında olduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şahısların da yakalanması yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.