Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 13 şüpheliyi belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus’ta 3 adrese şafak operasyonu düzenleyen ekipler, belirlenen bazı şahısları gözaltına aldı.

Polislerin adreslerde aramaları devam ederken, suç unsurlarına da el konuldu.