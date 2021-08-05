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Mersin’de DEAŞ üyesi 1 kişi tutuklandı

Mersin’de jandarma ekipleri, Suriye’de DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyette bulunan, daha sonra illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan örgüt üyesini yakaladı.

Asayiş 05.08.2021, 10:08
Mersin’de DEAŞ üyesi 1 kişi tutuklandı

Mersin’de jandarma ekipleri, Suriye’de DEAŞ silahlı terör örgütü içinde faaliyette bulunan, daha sonra illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan örgüt üyesini yakaladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekiplerin DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Suriye El Bab bölgesinde örgüt içinde faaliyet yürüten, ardından illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan 1 kişinin Mersin’e geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına alırken, adreste yaptığı aramada çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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