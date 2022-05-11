Mersin’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Mersin’in Erdemli ilçesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra illegal yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.