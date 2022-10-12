Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı

Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 244 personelin katılımıyla belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, 46 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi.