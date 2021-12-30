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Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı
Mersin’de jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 19 kişiyi yakaladı.
Asayiş 30.12.2021, 09:55
Mersin’de jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 19 kişiyi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 269 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 935 kişi kontrol edilirken, 1’i PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.