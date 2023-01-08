Mersin’de çeşitli suçlara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin’de çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 25’i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını organize olarak işleyen 32 şüpheliyi tespit etti. Bu çerçevede, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.