Mersin’de bombalı eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mersin’de bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK-KCK terör örgütü mensubu 6 teröristin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Mersin’de bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK-KCK silahlı terör örgütü mensubu 6 teröristin düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Mersin İl Jandarma Komutanlığınca 27 Nisan tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde PKK-KCK silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan teröristlerin kaldıkları ikametlerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konulmuştur” denildi.