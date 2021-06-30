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Mersin’de bir serada 2 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir serada, 2 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 30.06.2021, 09:35
Mersin’de bir serada 2 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir serada, 2 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada, Küstüllü Mahallesi’nde 1 şahsın serasında kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına alırken, sera içerisinde yaptığı aramada 2 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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