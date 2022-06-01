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Mersin’de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Mersin’de bir kişi, yeğeninin dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Asayiş 01.06.2022, 15:14 01.06.2022, 15:25
Mersin’de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Adana’da yaşayan A.B., tartışarak evden ayrılan dini nikahlı eşinin Mersin’deki akrabalarının evine geldi. Burada eşiyle görüşmek isteyen şahıs, çıkan tartışma sırasında eşinin amcası Cebrail Aslan’ı (48) av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı ise araçla kaçmaya çalıştığı sırada Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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