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Mersin’de bir araçta 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin’de durumunda şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın farklı bölmelerine zulalanmış 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş 04.08.2022, 09:48
Mersin’de bir araçta 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin’de durumunda şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın farklı bölmelerine zulalanmış 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emninyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uygulama noktasında bir aracı durduran ekipler, içerisindeki kişilerin tedirgin davranışlarından şüphelenerek yaptıkları aramada, aracın farklı bölmelerine zulalanmış halde 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araçta bulunan H.B., M.K. ve V.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mersin otoban girişindeki uygulama noktasında yapılan kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 385 gram esrar, 406 adet uyuşturucu hap ve 3.4 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ö. ve R.K. gözaltına alındı.

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