Mersin’de bin 412 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Mersin’de bir evde yapılan aramada bin 412 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramada bin 412 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.I., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.