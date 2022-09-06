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Mersin’de bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir araçta bin 240 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Asayiş 06.09.2022, 10:59
Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir araçta bin 240 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kaçakçılık, tütün ürünleri ve doldurulmuş veya bandrolsüz makaron ticareti yapan şahıs ve iş yerlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma çerçevesinde bir aracı durduran polisin yaptığı arama neticesinde bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sigaralara imha edilmek üzere el konulurken, araçta bulunan şüpheliler Y.Ş. ve B.Ş. hakkında yasal işlem yapıldı.
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